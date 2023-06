Pocholo recuerda su paso por 'Hotel Glam': así comenzó la historia de la mochila más famosa de la televisión

En lo laboral, el presentador le preguntaba por sus inicios en televisión . Su andadura en el medio comenzó con el programa ‘Hotel Glam’ , aunque anteriormente ya había tenido participación en ‘Tómbola’. En el año 2003, le ofrecieron entrar en el reality: “Entré y aquello fue una maravilla. Estábamos en un hotel en el que podíamos beber, comer, dormir… Me gustó mucho la tele, me divertí mucho ”.

“Yo no soy chivato. Te voy a decir lo que puedo, pero no todo. Estábamos allí y en un momento dado había un dilema. Yo estaba cansadísimo del tema. Alguien me rompió la mochila, me cortó el asa y dije ‘esta es la mía, monto el pollo’. Cambié totalmente el perfil del programa y ya empezamos con la mochila y dale con la mochila. Fue bastante inteligente por mi parte el darle esa vueltecita”.