Pocholo revela el sorprendente motivo de su apodo: "Es por mi hepatitis"

" Yo tengo una hepatitis vírica. Hay una cura para la hepatitis C pero no para la B, que es menos fuerte", añadió. Bertín Osborne entendía de lo que Pocholo hablaba, porque le sorprendió confesándole que él también sufría la enfermedad: "Yo la pillé en la mili , por todos los reclutas que nos ponían ahí uno detrás de otro para pincharnos", aseguró.

Aunque Pocholo decía que la hepatitis no le condicionaba su día a día, sí que este hecho le marcó para siempre. De esta historia salió el apodo con el que todos le conocerían: "Lo de Pocholo viene por lo de la hepatitis. Que estaba 'pocho', que 'este niño se va a morir'... Ten en cuenta que mi madre a los siete meses cesárea y en esa época, mucho sufrimiento. No me di cuenta pero le vi la cicatriz y... La hice sufrir mucho ya desde nacer pero siempre la he adorado y la adoro", explicó.