Pocholo aclara cuál es su parentesco con Franco y la relación que mantuvo con él: "Me he llevado algún golpe en el colegio por eso"

"No me molesta el run run, lo tengo súper asumido. Fíjate tú que ahora veo a Bosco en la televisión y hablan de él como un franquista. Pobrecito, si tiene 20 años y no ha vivido nada de eso", comentaba.

Pocholo también explicaba que siempre ha sido " un verso suelto " en su familia. "Soy una persona que he decidido un poco cómo vivir mi vida, a mi manera, sin perder el tiempo y siendo honrado. He pensado muy en serio, ser rico en tiempo primero, y luego ya en dinero si puede ser", asegura.

"¿Tu apellido te ha llegado a perjudicar?", le preguntaba Bertín. "No, perjudicar no porque me entraba por uno oído y me salía por otro. Es verdad que algún golpe me he llevado en el colegio", explicaba él.