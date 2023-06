El invitado de ‘Mi casa es la tuya’ accedió a la petición de su amigo y estuvieron cocinando. La impresión que el Presidente del Gobierno le dio a Herrera en ese momento fue positiva: “Es un señor encantador. A mí me pareció, cuando él se fue, un liberal de izquierdas. Un tipo que me pareció muy interesante. Y luego ha traicionado eso o, en ese momento, simulaba otra cosa. No lo sé. Pero luego no ha sido el liberal de izquierdas”.