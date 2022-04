Ainhoa Arteta, tras sus cuatro divorcios: "Se me da fatal escoger parejas, pero nunca he sido infiel"

Tras contar que sus amigas le tienen prohibido enamorarse, Ainhoa Arteta ha reconocido que nunca ha sido "ligona": "Siempre he sido más bien arisca y he dado más de un bufido y de cien. Soy siempre yo la que escojo y se me da fatal escoger. Las relaciones que he tenido siempre han sido longevas y nunca he sido infiel", ha confesado durante su entrevista más íntima y personal.