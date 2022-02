La muerte de Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, ha sido el golpe más duro de la vida de la actriz. Ana Obregón ha abierto su corazón a Bertín Osborne y le ha contado cómo se encuentra. "He sido fuerte cuando mi hijo me necesitaba, ahora no", le dijo al presentador. Y añadió, rota de dolor: "Bertín, yo me perdono la vida todos los días".