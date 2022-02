Ana Obregón contó en ‘Mi casa es la tuya’ qué pasó para pasar de la “llorera” a la calma. “Me quedé meditando 15 minutos y fue como si Aless me hubiese llevado en palmitas. Yo me planté ahí y no me di cuenta ni de que habíamos empezado a retransmitir las Campanadas. No dije más que lo que me salía del corazón, no dije nada del guion”, explicó.