Ana Obregón reveló en ‘Mi casa es la tuya’ que es “ cegata ”, lo que le ha ocasionado bastantes problemas y momentos que sus amigos no paran de recordar. Un día estaba con Luis Rollán en una discoteca y se puso a bailar y a mover la melena mirando haca un sitio muy concreto, donde había un chico muy atractivo.

Luis Rollán no entendía nada de lo que estaba pasando y, cuando Ana Obregón dejó de bailar, muy mosqueada porque el chico no se acercaba para hablar con ella, se descubrió lo que estaba ocurriendo. El chico en el que la actriz se había fijado era en realidad una chica, que estaba alucinando con el espectáculo.

Ana Obregón desveló el truco que usaba su amigo Ra para invitarla a conocer a los chicos atractivos que podían gustarle. “Lo que hace él cuando veía a un tío que estaba bien era que me empujaba y me tiraba encima”, contó la actriz entre risas.