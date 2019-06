Antonia se vuelve loca con Bertín Osborne: “Estoy borracha de amor”

En la celebración del 40 Aniversario profesional de los Morancos no podían faltar Antonia y Omaíta . Madre e hija han sido las encargadas de rematar la tortilla de alcachofas y el arroz que habían comenzado a preparar Jorge y César Cadaval en la cocina de Bertín. Ambos estaban emocionadas de estar en la casa del presentador, pero Antonia no cabía en sí de gusto, estaba al lado de un hombretón como ya no quedan y se ha vuelto loquita: “Estoy borracha de amor” , aseguraba sin dejar de beber de la botella que su Paco le había dado para que le regalara al presentador.

No te invitan a la casa de Bertín Osborne todos los días y además de en piropos, Antonio no ha escatimado en obsequios para el anfitrión. Le ha traído media botella de vino, un cuartito de queso, unos cisnes preciosos para que Fabiola pusiera en la cómoda del salón, el lomo “del negro del Whatsapp”, la Wendolín… Todo era poco para un hombre como Bertín. Omaíta estaba un poco incomoda porque notaba a su hija fuera de sí, pero ella le ha dejado claro que no podía desaprovechar la oportunidad “Mi marido es como un cuarto de chopped comparado con esto, me puedo jartar, estoy como una vaporeta, lo dejo sin líneas”.