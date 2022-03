Bárbara Rey conoce hace muchísimos años a Bertín Osborne , según le contó a su hija Sofía Cristo. Pero nunca se dio la circunstancia de que coincidieran estando solteros , por lo que no ha pasado nada entre ellos. La DJ quiso saber, antes de que el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ pudiese oírlas, si a su madre le podía llegar a gustar o no. “Bertín le mola a todo el mundo”, fue la respuesta de Bárbara Rey.

Las insistentes preguntas de su hija sobre Bertín Osborne hicieron sospechar a la vedette de que podía estar intentando buscarla una nueva pareja con la que ilusionarse y no le importó: “A mí un novio como Bertín no me importaría”, reconoció Bárbara Rey.