Ana Obregón le dio la razón: “El dolor de un hijo es el doble de que si te pasara a ti”. Es una situación muy “injusta” la que ambos han vivido y así lo expresó la actriz: “¿Por qué tiene que pasarle a un niño, a un chico. Bueno, cariño, si tú lo tienes en tu casa. Es durísimo”. Bertín respondió con su propia experiencia: “A mí se me murió un hijo en brazos y tengo uno maravilloso, gracias a Dios, que tiene que vivir a través nuestro. Al final dices ¿por qué?”.

Ana Obregón perdió a su madre poco después de la marcha de su hijo Aless, pero ha sido incapaz de afrontar ese duelo: “No he podido. No hay sitio todavía, hay demasiado dolor, no había pasado ni un año”.