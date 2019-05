Bertín y Jorge Javier estaban hablando sobre la homofobia y Osborne ha dicho que le molesta mucho cuando hay gente que le tilda de homófobo: “Me cabrea mucho”. Jorge le ha mostrado su apoyo: “Estoy totalmente convencido de que no lo eres. Ser homófobo es no querer trabajar con gays, tener un trato discriminatorio,…”. Bertín está de acuerdo: “Es eso. No es contar un chiste de mariquitas que se han contado toda la vida”.