David Broncano recuerda su sección en 'Estas no son las noticias' y reflexiona sobre los límites del humor

Tras debutar como cómico en Paramount Comedy, donde hizo su primer monólogo , David Broncano comenzó a encadenar un proyecto con otro. Su primer casting para un programa de televisión fue, precisamente, para nuestra casa de Mediaset. Concretamente, Broncano formó parte del equipo de ‘Estas no son las noticias’, que presentó Quequé y donde compartió mesa con cómicos como Dani Rovira, Ana Morgade o DNoé, hermana de Carolina Sobe .

Bertín Osborne se interesa por qué hacía en este programa y Broncano recuerda con especial cariño una sección que era muy recibida entre el público que se encargaba de analizar tribus urbanas: “Me metí en algunos jaleos , hubo algunas polémicas porque la gente se enfada ”, cuenta, a lo que Bertín le contesta que “la gente no tiene ningún sentido del humor”.

“Una vez hice una broma con un grupo de música y los fans dijeron que estos son unos desgraciados , hay que matarlos y bueno, yo decía que me daba igual, hacía un chiste como podría hacerlo de un señor que pasa por ahí, no hay una intención…”, confiesa el invitado de Bertín.

El presentador insiste en su reflexión para saber si Broncano también piensa como él con respecto a eso de que “en España se ha perdido el sentido del humor”: “Entiendo que la gente diga que no quiere que se hagan bromas que ya se han hecho en el pasado. No es verdad que el humor es irrelevante, con la comedia se puede hacer daño. Entiendo que digan que quizás eso no les molesta personalmente pero sí que genera una opinión genérica sobre un determinado colectivo, porque a base de chistes se estigmatiza un colectivo”.