Broncano, afectado por un polémico sketch: "Dijeron que me estaba riendo de una niña que murió atropellada"

“Es un poco retorcido y de mala gente”, considera Bertín. Broncano recuerda esto como la mayor polémica que ha vivido, y reconoce que “fue heavy” y que le afectó en cierta manera. Pero ha tenido algunas otras polémicas más que no duda en compartir con Bertín: “En Paraguay se lio por un chiste que hice sobre fútbol, salí hasta en los informativos, y dijeron que tenía que pedir disculpas a nivel estatal. No sé quién salió por parte del Gobierno diciendo que no me dieran importancia, que era un descerebrado”.