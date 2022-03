David Broncano es uno de los presentadores estrella que, actualmente, triunfa entre un perfil de los espectadores que, poco o nada tiene que ver con los espectadores de Bertín Osborne . Al menos eso consideran ellos, que no comparten el mismo target. Por eso, Bertín considera esencial que, para la gente que no conozca a este joven, es importante que hable de sus orígenes . Aunque, a decir verdad, vamos a descubrir cosas que ni los más fans de Broncano saben .

Broncano nació en Galicia y vivió en Rianxo hasta que tenía poco más de un año. Sus padres, que eran de origen madrileño , decidieron trasladarse hasta Orcera , una localidad de Jaén , y allí se crio: “Era un niño muy asalvajado . Entre que mis padres eran de la tendencia de ‘que los niños se críen en libertad’ y mi casa, que estaba en el campo … Me alegro mucho de haberme criado mucho en un pueblo con el campo al lado”.

Pese a lo que muchos se puedan pensar, Broncano no era “el gracioso de la clase”: “Me da perecilla el cómico que está todo el rato haciendo chistes . Pero bueno, sí estaba a favor de la risa”. Era buen estudiante , “no empollón, pero sacaba buenas notas”, y en ese momento Bertín aprovecha para preguntarle si se preparaba los exámenes mejor que las entrevistas . Broncano confirma que sí.

En el instituto , su madre era la directora: “Una vez la llamé ‘mamá’ y hubo muchas coñas. Por lo general, ella pasaba de mí, para que no dijeran nada… Una vez, porque yo estaba en el consejo escolar, propuse hacer una huelga y recuerdo que mi madre me miraba como diciendo ‘¿pero este niño es tonto?”

A los 17 años, se trasladaron a Madrid , concretamente al barrio madrileño de Entrevías . Broncano fue a la Universidad , aunque “nunca terminó nada”: empezó los estudios de Ingeniería informática pero “no me terminaba de convencer” y, después, “hice Publicidad , que es una carrera de broma, se podría estudiar en dos meses, era muy fácil, y a su vez iba a facultad de Física de oyente, porque me gustaba”.

Dejó los estudios de Publicidad porque le salió trabajo en televisión, intentó compatibilizarlo pero, al ver que le era complicado, decidió dejarlo: “Empecé a hacer monólogos en Paramount Comedy”. Actualmente, Broncano tiene 36 años y no está casado: “Tengo cero ganas. No por falta de compromiso, sino porque no necesito formalizarlo por escrito”.