“Son preguntas interesantes”, se justifica Broncano, pero lo que quiere saber Bertín es si algún invitado le ha sorprendido con su respuesta: “Muchísimo no me han sorprendido las respuestas porque no son gente de la calle, aquí si viene un futbolista pues ya intuyes que tiene mucha pasta”.

“Recuerdo que Alejandro Sanz, gente así tan famosa como él, su respuesta genera mucha curiosidad, pero me dijo que ni de coña me lo iba a decir. Respecto a lo de las relaciones sexuales, sí que ha habido invitados que han entrado mucho en detalles y hay veces que he dicho ‘bueno, no quiero saber demasiado”, confiesa Broncano.