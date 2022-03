David Broncano no guarda un buen recuerdo de su primer monólogo: "No lo puedo ver, es malísimo"

Broncano reconoce que no puede ni ver esta primera actuación televisada de aquel diciembre de 2007 porque considera que es “malísima”: “Es asqueroso, pero lo acepto”. Quizás él no quiera ni mirarlo, pero nosotros vamos a ver un extracto. Tras esto, le propusieron participar en un programa en Cuatro que presentaba Quequé, ‘Estas no son las noticias’, pasó un casting y allí conoció a Dani Rovira: “Desde ahí he ido encadenando una cosa con otra”.