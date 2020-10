Concha Velasco fue madre soltera: "Me desmayaba en los ensayos y tuve que confesar que estaba embarazada"

Su primer hijo, Manuel , nació en 1976. Pese a que Concha intentó mantener en secreto que estaba en estado de buena esperanza, el tiempo hizo que fuera insostenible: "Me desmayaba en los ensayos cada dos por tres porque me apretaba mucho la faja ".

El padre de su primer hijo sigue siendo una incógnita

La identidad del padre de este primer hijo de la artista continúa hoy siendo una gran incógnita , algo que Concha decidió no contar en su momento y que, pese a que Bertín ha intentado averiguar, la actriz continúa sin decir: "Digamos que su padre era Paco Marsó, él fue quien le cuidó".

Su relación con Marsó, marcada por las infidelidades

Concha Velasco solo se ha casado en una ocasión y fue con el productor de teatro Paco Marsó . Pese a que ha confesado que estuvo locamente enamorada de él, lo cierto es que con Marsó no tuvo muy buena vida:

"La gente me advertía sobre él, pero yo estaba muy enamorada (…) La primera noche de casados ya la pasó fuera de casa ".

Concha ha recordado con nostalgia a Paco, que, si bien no se portó del todo bien con ella, ejercicio de padre de manera ejemplar: "Fue un padre estupendo, mis hijos no permiten que se hable mal de Paco, aún ahora que no está le echo de menos porque era un tío divertidísimo, muy simpático".