¡Increíble pero cierto! Concha Velasco participó en una película porno: "Me puse esparadrapo por delante"

"Cuando mi compañero de escena, un conocido actor porno, me vio llena de esparadrapos no podía parar de reír".

Elena Furiase también rodó una escena subida de tono en un casting

Pero Concha Velasco no es la única que se ha enfrentado con gran profesionalidad a escenas subidas de tono. Elena Furiase ha contado cómo se presentó a un casting en inglés en el que no tenía ni idea de lo que le tenían preparado: "Tuve que hacer dos escenas de sexo, en inglés y sin preparármelo, pero la verdad es que fueron muy amables y me dijeron que lo había hecho muy bien (...) Mi representante, cuando le llamé al salir la prueba, me dijo que si estaba loca...".