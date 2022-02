La vida de Ana Obregón se ensombreció en mayo de 2020, cuando su hijo Aless perdió la vida por culpa de un cáncer . Tras dos años luchando contra él (de los 25 a los 27) y después de incluso pensar que se había curado, la enfermedad reapareció y ya no pudieron hacer nada.

Ana Obregón abrió su corazón para contarle a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’ cómo vivió esos durísimos momentos y cómo afronta el duelo. Una de las cosas que le ayudan a seguir adelante es la Fundación Aless Lequio, que ha creado para investigar el cáncer. “Me voy a centrar en ese cáncer de niños y jóvenes para el que no hay dinero en este país”, dijo la actriz, que criticó que en los Presupuestos Generales del Estado no haya dinero para investigar el cáncer, lo que sitúa a España entre los países que están a la cola en ese campo.