La mala sintonía de Isabel Díaz Ayuso con Pedro Sánchez: “A los madrileños nos han tratado como apestados"

¿No hay sintonía de ninguna manera con el presidente Pedro Sánchez?

“No nos entendemos la verdad”, ha sentenciado la presidenta de Madrid, “vemos la vida de una manera muy diferente”. Cuando llegó a la presidencia intentó verse con Pedro Sánchez durante un año, “estamos al lado, la Moncloa está a 15 minutos de la Puerta del Sol”, ha dicho, “y nunca me recibió y al final decidió que en vez de ir yo a la Moncloa, venir él a Sol, como todo el mundo se acuerda en aquella visita que parecía la ONU , llena de banderas”, ha relatado.

“Fue un encuentro cordial pero no sirvió de nada”, le ha explicado a Bertín Osborne, el entendimiento entre ambos ha sido complicado. “No ha habido más que una obsesión constante por parte de Gobierno de arremeter contra la Comunidad de Madrid, contra los intereses”, ha explicado. Durante la pandemia, “nos han tratado como apestados , que si bombas víricas, ‘madrileñofobia’…”, ha contado Isabel Díaz Ayuso.

“Ha sido una relación imposible, ha sido el peor presidente en el peor momento, en el más complicado. No tiene un plan para España. Ni migratoria, ni de política exterior, un plan para el paro juvenil… No saben gobernar, no saben gestionar”, ha explicado.