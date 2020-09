Jesús Vázquez se emociona al recordar a su madre: "Me da pena que no me haya visto como ahora, enamorado y feliz"

Con mucha emoción, Jesús no podía evitar las lágrimas al recordar el fallecimiento de su madre: "Murió muy joven, antes de tiempo. Lo llevo bien pero... siempre me ha quedado esa cosa de que mi madre no me viera como estoy ahora. Eso me rompe el corazón. Me da rabia porque se fue en un momento malo y no se fue bien. Qué pena que no me vea ahora feliz, enamorado y bien", decía con la voz entrecortada y los ojos llorosos teniendo que ser consolado por Bertín.