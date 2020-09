Conoce mejor a Jesús Vázquez: su éxito como presentador, su marido Roberto y su lado más solidario

Jesús Vázquez nació en Ferrol en 1965 . Aún siendo un niño se mudó a Madrid, ciudad que le ha visto crecer. En la capital estudió hasta el tercer año de la carrera de Veterinaria, aunque decidió que ese no era su camino y optó por el arte dramático. Le hemos visto aparecer en series de televisión (‘Siete vidas’, ‘Yo soy Bea’, ‘Aída’) e incluso en alguna película, pero el giro más radical a su vida ocurrió en octubre de 1990, cuando fue elegido para presentar el programa de Telecinco ‘La quinta marcha ’ . Tenía un desparpajo y una energía que todavía hoy, 30 años después, conserva intactos.

El Jesús Vázquez más solidario

Su compromiso llega hasta tal punto que hace unos meses dijo en una entrevista que iba a dejar su herencia a los más desfavorecidos : “ACNUR y los refugiados le han dado sentido a todo y por ello es justo que, cuando yo ya no esté, ese dinero llegue a niños que tendrán un cole o un hospital porque yo se lo habré dado”.

La vida privada de Jesús Vázquez

Esa decisión vino motivada porque Jesús y su marido, Roberto Cortés, no tienen hijos. Se conocieron en el año 2001 y, según cuenta el presentador, fue un flechazo. Se casaron en el 2005 en una ceremonia muy íntima. Llevan juntos casi 20 años y son muy felices. Para explicar el secreto de su amor, el presentador dijo en ‘Viva la vida’: “Al amor hay que darle de comer todos los días. Hay que huir de la rutina, dar sorpresas”. Además, dio un consejo muy importante: “Pase lo que pase, aunque hayáis tenido una bronca enorme, no te vayas a la cama sin, por lo menos, sentar las bases de la solución. No nos durmamos enfadados”.