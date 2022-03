Pero ¿qué sucedió? ¿Cuáles son los motivos que le llevaron a Norma Duval a hacer esto? Pues, según, Jimmy, él llamó “persianista” al exjugador de baloncesto Marc Ostarcevic (que estuvo casado con la exvedette durante once años) y esto no sentó nada bien a Norma. Para Jimmy, eso no es tan motivo de enfado, pues “dije una verdad, él decía que era decorador cuando vendía persianas en París. Él no dijo nada”.