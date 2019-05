Jorge Javier: “A los pocos días de estar en casa llamé al médico para preguntarle si podía practicar sexo”

J orge Javier ha bromeado sobre su recuperación . "Me acuerdo que a los pocos días de estar en casa llamé al médico para preguntarle si podía practicar sexo ", aseguraba. "La respuesta fue que sí, pero normal ", decía entre risas Jorge.

"Lo que más me ha dolido es que la vida haya tomado la decisión por mí. Quedaba poco para terminar una temporada fantástica. Lo que más me ha jorobado es no poder terminar la función cuando yo quería. Hasta que tomé la decisión de cancelar la gira pasé una semana llorando", se sinceraba el presentador de 'Sálvame' con el semblante ya más serio.