José Luis Rodríguez ‘El Puma’: “No sé si canté en casa de Pablo Escobar, pero todos fuimos”

Una de las leyendas que corren tras la fama de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ es que cantó en casa de Pablo Escobar. Bertín también había vivido esa experiencia y ha querido saber si fue verdad. “No sé si canté en casa de Pablo Escobar, pero todos fuimos”, ha asegurado ‘El Puma’. A él le llevaron a un hotel, le dijeron que tenía que cantar casi a oscuras y no le dieron opción a decir que no: “No vi a nadie, no escuché aplausos, fue muy raro como si estuviera cantando en el baño”. A modo de broma, ha pedido a los otros artistas que también lo hicieron que no se escondan: “A todos les pagaron bien, no mientan”. Eso sí, ha dejado claro que quién dijo que él intentó quitarle la mujer a Pablo, se lo inventó por completo.