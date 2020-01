Todos los titulares de Kiko Rivera en su entrevista con Bertín: "Mi hermana me ha defraudado, ha hecho mucho daño a la familia"

"No me gustan las uvas, en fin de año lo paso fatal. Cuando era joven me bebía doce cubatas en vez de doce uvas pero ahora ya no atino".

"No me molesta que me llamen Paquirrín. Me molesta, a veces, el tono".

"En mi cumpleaños vino un periodista, se disfrazó de payaso y, para hacer la foto, lo que hizo fue darle caramelos a los niños para que yo me acercara a la verja".

"Me escapaba de casa para salir de discoteca con mis amiguetes. Y también me colaba en la discoteca". MDSVOD20200110_0069

"La época más bonita que he vivido en mi vida es la del colegio. Ahí me hacían sentir normal".

"De pequeño quise ser futbolista… y cura. Cuando le dije a mi madre que quería ser cura, su cara fue un poema".

"Mi madre aún sigue teniendo a mi padre presenta y se emociona siempre que sale la conversación".

"El día del aniversario de la muerte de mi padre, mi madre ordenaba que no se viera la tele en casa. Un día, con diez, once años, la desobedecí y descubrí que a mi padre le había matado un toro y que nunca iba a volver".

"Mi relación con mi hermano Cayetano es mejor que con Francisco".

"Mi hermana era un ejemplo, todo lo contrario que yo, me sentía orgulloso de ella. Pero se le cruzó el cable rojo, se quedó embarazada con diecisiete años, a los dieciocho años se fue de casa. Una cosa surrealista". MDSVOD20200110_0074

"Mi hermana ha cambiado tanto… tengo una pena tan grande que me emociono porque me ha defraudado porque ella más que una hermana era una hija".

"Temo que mi hermana haya querido imitar mis locuras y le hayan salido las cosas un poco peor, me siento culpable en ese sentido".

"Mi hermana dijo un comentario que me partió el alma y con el que dije ‘ya no quiero verte más’. Dijo que ella, al menos, no tenía ni vicios ni problemas con la justicia".

"Mi madre lo está pasando muy mal por mi hermana". MDSVOD20200110_0077

"La recaída fue bastante mala, hasta que llegó mi mujer y me enderezó y aún sigo luchando".

"Espero que mi hijo sepa perdonar ese pequeño desliz y pueda recuperar ese tiempo".

"Yo era como un budita, como un muñeco de nieve".

En su viaje a Roma: "¿La Fontana di Trevi se come o no come?"