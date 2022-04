“Es una nueva forma de hacer publicidad . Ahora las marcas invierten, en personas influentes, el dinero que empleaban en publicidades, en la calle o en la televisión. Invierten el dinero en nosotros porque nosotros prescribimos con la gente. Con mis seguidores tengo una conexión en la que he conseguido que ellos confíen en mí porque les cuento cosas que realmente me gustan. Entonces, algunas marcas, contactan conmigo”.

“Tendrías que hablar con ellos, no hace falta que sea uno a uno, de manera general, contarles cómo te encuentras, que te has separado, que estás un poco triste…” es uno de los consejos de la Pombo, pero Bertín se muestra reticente: “¿Y tú eso lo haces? ¿Y todos los días? ¿Y si un día no te apetece?” María responde: “Pues pones buena cara, es como un trabajo. A veces es enfermizo porque yo leo constantemente lo que me dicen mis seguidores”.