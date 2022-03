María Teresa Campos dice haber perdido todos sus premios: "Cree que se los quedaron los de la mudanza"

Al hilo de esto, Carmen aprovecha para contar que su madre creía haber perdido todos sus premios: "Llegaron los de la mudanza dijeron '¿y esto, señora?' y ella dijo 'de esto, no quiero nada', y eran todos sus premios, su Ondas, su Medalla de Andalucía... y me dice un día 'Oye, los de la mudanza se han quedado todos mis premios' y le digo yo 'no, están en una caja en el trastero". Están ya colocados en su nuevo salón.