'Supervivientes', un tema tabú entre María Teresa Campos y Edmundo: "Mi estado anímico influyó en el ictus"

Bertín Osborne no quería pasar por alto la experiencia de Edmundo en ‘Supervivientes 2017’ y ha querido saber cómo lo vivió la presentadora. Sin embargo, rápidamente se ha dado cuenta de que había tocado un tema delicado: “Ya eso pasó y yo prefiero no opinar. En una pareja, uno se tiene que sentir libre de hacer las cosas, pero eso no quita que también las cosas en un momento determinado, se hablen, se digan y no te pillen así de sorpresa… Ahí es donde empezó una parte de mi vida, que yo creo que ya voy a salir de ella porque hay un antes y un después del ictus. Me dio ahí por diversas cosas porque eso son cosas que tienen mucho que ver con el estado anímico. Yo somatizo muchas las cosas, cosa que tengo que dejar de hacer… Cada día prometo no enfurecerme por cosas o no darle valor a cosas que no lo tienen, pero eso es una cuestión de sensibilidad de la persona también y en eso, no se puede cambia”, ha asegurado María Teresa Campos.