Como no podía ser de otra manera, los niños han ejercido de perfectos periodistas del corazón y han preguntado a Rivera por su relación con la cantante Malú . Uno de ellos nos ha conquistado preguntándole a Albert si se da besos con su chica y el expolítico, rojo como un tomate , ha contestado con total sinceridad.

El pequeño Albert Rivera: así era el expolítico cuando era niño

Rivera ha desempolvado su niñez y ha recordado su etapa en el colegio: "Yo era bastante buen estudiante pero no me centraba porque estaba a mil cosas; hacía waterpolo, natación, salía con los amigos, viajaba... y antes de la universidad tuve un toque de atención y me tuve que centrar".