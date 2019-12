Omar Montes y su abuela, mucho más recuperada tras la enfermedad que ha sufrido, han sido dos de los invitados de Bertín Osborne a su casa en Nochebuena. El ex de Isa Pantoja, tan discreto como siempre, ha llegado con el pelo mucho más claro y su habitual collar de oro y diamantes. Aunque no quería desvelar su valor, ha terminado por confesarle el secreto a Paz Padilla que, impresionada, no ha podido callarse: "Cuesta 100.000 euros".