Paz Padilla relata cómo el médico le dijo que su marido tenía un tumor cerebral: “Fue como un hachazo que me metieron aquí en el pecho”

El pasado julio de 2020 la presentadora perdió a su marido tras detectarle un tumor cerebral, pero justo unos meses antes también falleció una persona muy importante. “La muerte de mi madre, me ayudó a entender la de Antonio”, ha declarado, “comprendí las fases de la muerte con ella”. “No paré de llorar durante cuatro días con mi madre”, ha contado, desde que llegó, no pudo contener las lágrimas hasta que se fue.

“El médico me metió en el despacho, su marido tiene un tumor cerebral no sé si primario o secundario pero lo más probable es que le quede muy poco tiempo de vida. Te dejo aquí para que llores o grites pero cuando salgas de aquí te pido que no lo hagas delante de él. Fue como una herida que cuando te quitan el hacha empiezas a sangrarte y ahí empecé a llorar, a llorar y no dejé de llorar”, ha relatado Paz Padilla muy emocionada recordando este momento.