Shaila Dúrcal confiesa su "trauma de soledad" por la ausencia de sus padres durante su infancia

Ser hija de dos artistas reconocidos a nivel mundial no es fácil y Shaila Dúrcal lo sabe. Durante su charla con Bertín Osborne, la hija de Rocío Dúrcal y Antonio Morales ‘Junior’ confiesa que la ausencia de sus padres cuando era una niña y una adolescente no fue fácil de llevar y que eso le ha ocasionado “traumas de soledad”: “Era difícil y llegó un momento en el que mis padres se tuvieron que dividir. Todo esto me enseñó a ser independiente”, confiesa.