Llega la cuarta edición del álbum de 'Mi Casa Es La Tuya', un Doble CD recopilatorio que recoge las versiones en acústico que suenan en el mítico programa, temas ampliamente conocidos e interpretados por artistas altamente talentosos. Canciones como Roxanne, Ain't No Mountain High Enough, Man In The Mirror, Go Your Own Way, I Love You Always Forever, Don't Dream It's Over o I'll Never Fall In Love Again son algunos de los éxitos que podrás escuchar en este nuevo recopilatorio.