Rocío Carrasco tira por tierra las palabras de Raquel Mosquera: "No tengo nada de mi padre"

La viuda de Pedro Carrasco ha legado a decir en varias ocasiones que ella tiene las pertenencias de Pedro Carrasco porque su hija nunca se interesó por ellas, pero según Rocío "eso no es verdad". Asegura que las cosas "no son como se han contado" y por eso a decidido grabar la segunda parte de su docuserie , para aclararlo todo y poner las cosas en su sitio.

"Estas medallas se van a ir para mi casa, que ya está bueno lo bueno" comenta antes de confesar que no tiene nada de su padre, ni trofeos, ni medallas, ni nada: "No me lo han dado, solo tengo lo que tenía mi madre", lanzando así varias indirectas a Raquel Mosquera, a quien no considera viuda de su padre porque se volvió a casar. El hermano de Pedro tampoco tiene nada de él.