Lucía Sánchez no atraviesa un buen momento a nivel de salud. Después de descubrir una anomalía en su estómago , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ comunica el problema de salud que le han diagnosticado tras someterse a unas decisivas pruebas médicas y desvela el duro tratamiento al que tiene que someterse. Tras realizarse múltiples exámenes médicos, la influencer ha conseguido por fin ponerle nombre al problema que sufre y lo ha contado todo a través de su canal de mtmad en exclusiva.

Asimismo, la influencer ha mostrado su descontento por los comentarios que ha recibido por redes sociales sobre su cuerpo. “Cuando me muestro natural se critica bastante mi físico”, apunta Lucía mientras revela los comentarios que ha recibido cuando ha publicado fotos de su barriga. “Ya me está afectando un poco”, reconoce la ex gran hermana entristecida, confesando el tratamiento al que debe someterse.