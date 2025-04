La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha llegado a su límite. Desde que a su hija Victoria le contagiaron una enfermedad , Fani se volvió todavía más protectora con sus dos hijos y hay cosas que no piensa tolerar . “Fran y yo hemos tomado una decisión”, comunica Fani tajante. La decisión que ha tomado no ha sido a la ligera, lleva varias semanas dándole vueltas hasta que se ha atrevido a dar el paso. “Llevo bastante tiempo meditándolo” , asegura la influencer.

Aunque siempre intenta grabar sus vídeos de ‘A pesar de todo’ con buen humor, esta vez no ha sido imposible. “Este capítulo no es apto para gente delicada”, asegura la creadora de contenido. Fani, al límite, estalla contra todos aquellos que no se han preocupado por su hija y por los que se ha visto obligada a tomar la decisión. “Estáis fatal de la cabeza, esas cosas no se hacen” , dice visiblemente enfadada.

La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ aprovecha también para hablar de su mayor miedo como madre. "Solo de pensar en ello me pongo mala", admite Fani al leer la pregunta. Desde que su hija enfermó, tiene claro lo que no quiere que hagan con sus hijos. “Mi mayor miedo es que se acerquen a toquetear”, admite. La influencer no puede entender cómo gente que no conoce a sus hijos se acerca a tocarlos. “No quiero que nadie toque a mis hijos, no es tan difícil de entender”, exclama alterada.