Durante su reencuentro en el programa 4 de 'Me quedo conmigo', Elena Tablada se sincera con su psicóloga Andrea Vicente sobre la sorprendente actitud de su madre, que parece haberse puesto del lado de Javier Ungría en muchas ocasiones. Muy enfadada, la empresaria ha explicado cómo su exmarido consigue llevarse a su terreno a su madre, generando un gran conflicto entre ellas: "Tiene una capacidad muy grande de contar las cosas de cierta manera que toda su familia me había bloqueado. Ni me saludaron cuando fue el juicio, solamente la madre porque no le quedaba otra opción. Yo veo que incluso consigue que mi madre se ponga de su lado. Lo que me ha hecho a mí no se lo merece ningún ser humano".