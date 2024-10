Lester Duque se encontraba en el parque de su casa cuando un hombre le raptó , según ha explicado el que fuera participante de 'La última tentación'. El influencer era muy pequeño y no era consciente de lo que estaba sucediendo, "recuerdo como si alguien me tuviera cogido y yo mirando hacia atrás", ha explicado el marido de Patria Pérez , el cual aún sigue traumatizado por aquella durísima experiencia.

El influencer fue encontrado muy lejos del lugar en que desapareció y si no hubiesen pillado al hombre que le había secuestrado quizás Lester Duque no estaría vivo. "Se pensaba que estaba abandonado y me iba a tirar al mar", exclamaba el canario en su vídeo de mtmad. Según comenta el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ese señor era una persona con drogadicciones que no estaba en su sano juicio.