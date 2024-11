Marieta, entre lágrimas, dedica un emotivo mensaje a Suso Álvarez: “Nunca me habían querido tan bien”

La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' y Suso Álvarez c onfirmaron su relación a principios del mes de agosto con una tierna fotografía . Desde entonces, los tortolitos no se ha separado por ningún momento y se han convertido en una de las parejas más queridas de la televisión, pero... ¿Qué ha significado para Marieta la llegada del catalán? Para la creadora de contenido él es el pico de felicidad más alto de su vida y así lo ha dejado reflejado sobre el papel.

"Es la persona más maravillosa que he conocido y que he tenido", ha confesado Marieta, la cual ha revelado en otras ocasiones que sus anteriores relaciones han sido todo un caos. Ahora, junto a Suso Álvarez, la influencer parece haber encontrado el amor de su vida, ya que ella misma asegura que le hace la mujer más feliz del mundo y ha dado las gracias al colaborador de televisión por cómo es con ella a través de su canal 'De pura raza'. "Estoy agradecida a él porque nunca me habían querido tan bien", ha resaltado la de Elche a lágrima viva.