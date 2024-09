Tras tomar la drástica decisión de no enseñar a su bebé en redes sociales , Steisy apenas ha contado detalles sobre su pequeña y tampoco ha hablado mucho del día en el que nació. En esta ocasión, después de debatir sobre la ausencia de las hermanas 'Pombo' en el parto de Marta Pombo, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se abre en canal para explicar el problema que tuvo su pequeña nada más nacer.

Al saber la terrible circunstancia por la que ha pasado Marta Pombo al tener a una de sus mellizas ingresada en la UCI, Steisy no ha dudado en confesar lo que le ocurrió a Athenea. “Nunca lo he contado”, subraya la granadina con semblante serio. El motivo por el que jamás había hablado del tema es porque fue un episodio muy duro para ella. “No quería no recordarlo, fue un horror para mí”, comenta Patricia antes de desvelar la realidad a la que se enfrentó su pequeña pocos segundos después de nacer.