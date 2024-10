Miguel Frigenti ha sido muy claro en las palabras que le ha dedicado a la que fuera su amiga, en las que deja afirma rotundamente: “Ahora mismo no me interesa su amistad, creo que no se ha portado bien”, pero añade: “Si alguna vez te puedo echar una mano, te la echaré”. El que fuera concursante de ‘Secret Story’, que ha sacado a la luz la relación abierta de Vanessa y Javier, de 'Gran Hermano', se sincera como nunca sobre su relación con Adara Molinero y le manda unas palabras.