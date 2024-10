Al igual que la zanahoria aumenta la melatonina , María Pombo y sus amigas consideran que quizás llevar un bikini negro las beneficiaría a la hora de ponerse más morenas . Una suposición que ha traído mucha cola y que queda resuelta en el videopodcast. La Dra. López, experta en dermatología, confiesa que se trata de una "estupidez" y comenta los motivos por los que las influencers no estarían en lo cierto.

"Una cosa es la sensación térmica que puedas tener y otra son los rayos del sol que entren en tu piel", subraya la dermatóloga, la cual recalca la importancia de no confundir ambas cosas. Según la doctora López, el color oscuro atrae el calor, no obstante, no influye a la hora de hacer llegar a tu piel más rayos de sol, por lo tanto el bronceado será el mismo. Lo importante es lo más o menos expuesta que quede la epidermis a los rayos solares.