La desgarradora historia de Sonia: del infierno de los malos tratos a ser una de las pocas mujeres camioneras de España

Sonia es una mujer poderosa que tras pasar por el infierno de los malos tratos supo reinventarse por completo y salir adelante a base de esfuerzo y sacrificio. Sonia, pese a que sentía miedo incluso a adelantar camiones, se apuntó a una autoescuela y se sacó el carnet, y ahora es una más del gremio de los camioneros: “Vi un folleto de camioneros en el que ofrecían trabajo y pensé que por qué no, me apunté a una autoescuela sin dinero y la directora me lo fio, confió en mí y me dejó sacármelo sin pagar, le devolví el dinero cuando comencé a trabajar”.