La chef Susi Díaz se emociona en 'Mujeres al poder': "Monté el restaurante para salvar mi matrimonio"

Ella come flores, literalmente, pero también se las hace comer a los paladares más exquisitos de todo el mundo. Se perdió la infancia de sus hijos luchando entre fogones por conseguir la Estrella Michelín y ahora vive en su propio restaurante para estar más cerca de los que más quiere. Hasta allí ha viajado Carme Chaparro, como devota de su cocina, para conocer un poco más a la gran chef Susi Díaz .

En 1984 el restaurante La Finca abrió sus puertas en Elche, Alicante, momento en el cual nuestra protagonista se encargaba de la sala. Con el tiempo, la chef acabó convirtiéndose en una de las grandes chefs de nuestro país en un local que ahora no solo es su trabajo, si no también su hogar: “Aquí vivo y trabajo, tengo una pequeña buhardilla encima del restaurante, aunque estén pegados soy capaz de desconectar, sobre todo cuando me enciendo la chimenea”.