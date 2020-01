'Drown', la canción más personal de Carlos Elsel

En esta canción Carlos Elsel, cantautor madrileño, quería expresar sus propios miedos y complejos. “Una canción que habla de las profundidades y de ahogarse. De aquellos miedos que me han hecho alguna vez alejarme de alguien, o más bien, no dejar que se me acerquen” revela el cantante. Para acentuar estos sentimientos de inseguridad y angustia focaliza la melodía en sonidos graves con el instrumento del bajo. “Antes de componer la letra ya tenía en la cabeza el riff con el que empieza la canción” revela Carlos.