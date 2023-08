Qué se sabe hasta ahora de la boda fatal en la que una anciana murió por posible intoxicación

En el local, tuvieron lugar dos enlaces y en ambos, en torno a 40 personas tuvieron que ser atendidas por presentar síntomas de intoxicación . Todo apunta a que el origen podrían ser unos carabineros . Aún no se ha determinado si la muerte de la anciana tiene relación con el suceso, pero la policía ya ha recabado pruebas a la espera de los resultados de la autopsia.

En 'Así es la vida', Ángel Moya apuntaba que la Guardia Civil ha determinado que la muerte no fue por causas naturales . Un dato que haría más factible la hipótesis de que el fallecimiento fue provocado por la intoxicación. En el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, uno de los matrimonios, Laura y Josillo, explicaba cómo se desarrolló todo:

“Estábamos muy bien, la comida perfecta… a las once y media o doce se empezó a poner mala la gente, pero la boda fue increíble”, contaba él. Laura también dio su testimonio como una de las afectadas: “Fui casi la primera. No te da tiempo a decir, me encuentro mal”.