La trastienda | Laila Jiménez y Arancha Morales nos cuelan en una de sus pruebas de vestuario

En esta nueva entrega de 'La trastienda del matinal' , Laila Jiménez y Arancha Morales nos descubren uno de los secretos mejor guardados de la televisión. Hablamos del trabajo que realiza el departamento de vestuario de Mediaset España , ese que se encarga de escoger la ropa que cada mañana lucen las presentadoras de Informativos Telecinco . De la mano de Mayra Del Pilar, su estilista , ambas nos han colado en una de esas pruebas en las que se decide qué prendas conformarán sus looks de las semanas posteriores. Y también nos responden a muchas de esas dudas que les hacéis llegar a diario a través de sus respectivos perfiles de Instagram.

¿Se encargan ellas de decidir lo que se ponen y lo que no? ¿Qué tipo de ropa es apropiada o no para presentar un informativo? ¿Llevan alguna vez algo propio? ¿Se lo pueden llevar después a casa? El estilismo es algo muy importante cuando se está delante de una cámara. Y Arancha y Laila, que lo hacen a diario, tienen que prepararlo con antelación para que estas tareas no rompan con lo verdaderamente importante: narrarnos las noticias desde primera hora de la mañana.