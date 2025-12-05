Celia Molina 05 DIC 2025 - 10:32h.

El intérprete, que había sufrido ya dos derrames cerebrales, murió a los 75 años, rodeado de su familia y sus seres queridos

Según ha confirmado 'The Hollywood Reporter' (THR), Tagawa falleció el jueves en la ciudad estadounidense de Santa Bárbara

La industria de Hollywood ha sufrido otra gran pérdida. Cary-Hiroyuki Tagawa, actor mundialmente conocido por haber interpretado el papel del hechicero Shang Tsung en la saga 'Mortal Kombat', ha fallecido a los 75 años de edad. A lo largo de su extensa carrera, este intérprete participó en películas tan taquilleras como Rising Sun', 'Pearl Harbor', 'Memorias de una geisha', 'El planeta de los simios', 'Elektra', '47 Ronin' o James Bond, donde dio vida al (también) villano Kwang en la exitosa 'Licencia para matar'.

A través de las cuentas oficiales de Tagawa se ha anunciado ahora su muerte, causada por un segundo accidente cerebrovascular (ACV), que interrumpió el flujo sanguíneo de una parte de su cerebro. "Con gran pesar nos despedimos de una de las personas más maravillosas para las que hemos tenido el privilegio de trabajar. Falleció tranquilamente rodeado de su familia tras sufrir un derrame cerebral. Desgraciadamente, ya había sufrido otro derrame cerebral anteriormente", dicen en un comunicado de Instagram.

"Su pérdida es inconmensurable", ha dicho su mánager

"Gracias a vosotros, nuestros maravillosos fans, su alma vivirá para siempre a través de vuestros recuerdos y vuestro apoyo. Os pedimos que seáis comprensivos, ya que su familia solicita privacidad para superar este difícil momento. Descansa en paz, rey Cary, todos te querremos por siempre", concluye el texto. Estas palabras han causado un gran impacto entre sus fans y sus amigos, como el director independiente Graig Weich, que ha dicho: "Estoy desconsolado por la pérdida de mi querido amigo y socio comercial, Cary. ¡Todos te echaremos de menos para siempre, mi hermano tigre! Que tu alma descanse en paz".

Su representante, Margie Weiner, también se ha pronunciado en 'The Hollywood Reporter', donde ha mostrado su más profundo dolor por la muerte del actor: "Tuve el privilegio de representar a Cary-Hiroyuki Tagawa durante muchos años, pero nuestra relación se profundizó aún más: se convirtió en parte de la familia. Cary era un ser excepcional: generoso, considerado y comprometido con su arte. Su pérdida es inconmensurable. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que lo querían", dijo, pocas horas después del deceso.

Una carrera que comenzó de la mano de Bertolucci

Tagawa nació en Tokio en 1950, pero se mudó en su adolescencia a Los Ángeles, donde comenzó dando clases de artes marciales. Obtuvo su primer papel cinematográfico en 'El último emperador', de Bernardo Bertolucci, drama que ganó nueve Premios Óscar, incluyendo las codiciadas categorías de mejor película y mejor director. Y ahora, tras su fallecimiento, los medios de comunicación ha hecho un repaso sobre los mejores títulos de su carrera cinematográfica, por los que siempre será recordado:

El actor japonés-estadounidense protagonizó tan destacadas como 'Licencia para matar' (1989); 'El planeta de los simios' (2001); 'Memorias de una geisha' (2005); y 'Tekken' (2010). También llevó su talento a la pantalla chica en 'Nash Bridges' (1996); 'Hawái' (2004); 'Venganza' (2012-2013); un episodio de 'Teen Wolf' (2014); 'Star Wars: Rebels' (2017); dos episodios de 2017 de 'Teenage Mutant Ninja Turtles'; la película ganadora del Emmy, 'El hombre en el castillo' y la serie 'Blue Eye Samurai' (2023).